شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بنت الكلاف التى كانت سببًا فى أن تصبح كريمة مختار أشهر أم على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 12 يناير من عام 2017، بعد أن تركت رصيدًا ضخمًا من الأعمال الفنية ومن المحبة الجارفة فى نفوس الملايين فى مصر والعالم العربى الذين رأوا فيها صورة واقعية للأم الحنون وخير من جسدها على الشاشة.

اشتهرت الفنانة الكبيرة بأدوار الأم وكان أشهرها دورها الرائع" ماما نونا" فى مسلسل حمادة عزو، وقد جسدت كريمة مختار أدوار الأم حتى وهى فى سن الشباب.

وعن إتقانها وشهرتها بأدوار الأم قالت الفنانة الكبيرة كريمة مختار فى آخر حوار لها لليوم السابع قبل رحيلها: "بدأت حياتى الفنية قبل أن أصبح أمًا حقيقية بدور أم فى مسلسل "الجنة العذراء" وحقق نجاحًا كبيرًا، وكنت أقوم فيه بدور فتاة صغيرة بنت كلاف تزوجها ابن صاحب العزبة، ثم أنكر زواجه منها وعانت معاناة شديدة بعد إنجابها، وطردها أهل قريتها، ونلت جائزة عن هذا العمل، وبعدها انهالت على العروض لأداء دور الأم، وأصبحت أعشق هذا الدور وأشعر أننى لا أمثل وأنا أؤديه فأنا ضد من يقولون إن هذا يحصرنى فى دور واحد؛ لأن كل دور منهم يختلف عن الآخر وقصة كل أم تختلف عن الأخرى".

وعن تألقها فى دور ماما نونا قالت الفنانة الكبيرة كريمة مختار لليوم السابع:"كل الأدوار التى جسدت فيها شخصية الأم كانت قريبة منى ونجحت نجاحا كبيرا وأعتز بها جميعا، لكن شخصية ماما نونا كانت الأكثر تأثيرا فى الناس ولم أكن أتوقع رد الفعل الجماهيرى تجاه هذه الشخصية، خاصة تفاعل الجمهور الكبير مع وفاة ماما نونة فى المسلسل، التى كانت حدثا كبيرا تحدث عنه كل المصريون وتأثروا به تأثرا شديدا، حتى إن ناس كتير كانت مسافرة ورجعت بعد وفاة ماما نونا فى المسلسل، علشان يشوفوا أمهاتهم وآباءهم وكل واحد تخيل نفسه مكان حمادة عزو وحرصوا على إرضاء والديهم"