شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مونديال اليد لتامر حسنى تحقق أكثر من مليون مشاهدة فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "أرفع أيدك" للنجم تامر حسني، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى، أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسني على موقع "يوتيوب".



تامر حسني

وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا..

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض..

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس..على على السقف

ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضى عالمى ضخم يعد الأول من نوعه فى مصر.

وقدم النجم تامر حسنى معه فى العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه هدى الشربينى لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية والكليب من إخراج أشرف حمدى، و بدأ الفنان تامر حسنى تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصرى والعالمى وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء.