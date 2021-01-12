شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تطمئن جمهورها ومحبيها على حالتها: عملت pcr ونتيجته سلبية وصحتى بتتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في تحسن مستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى وأنها خلال الـ17 يوما الماضية تتحسن حالتها، مطالبة جمهورها ومحبيها بعدم القلق.

وأوضحت النجمة الكبيرة يسرا، أنها أجرت تحليل ct والنتيجة جيدة مقارنة بأول أيام إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن أن تحليل الـ pcr نتيجته سلبية، قائلة لجمهورها ومحبيها" بتحسن ببركة دعواتكم".