رفض أهلها عملها بالفن.. 15 معلومة عن كريمة مختار "ماما نونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 يناير 2017.

"الخليج 365" يرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن كريمة مختار:

- من مواليد محافظة القاهرة في 16 يناير 1934، وترجع أصولها إلى منطقة "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط.

- اسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري، وكان لها شقيق وصل لرتبة لواء شرطة وهو محمد عبد الخالق البدري، وتوفي عام 2005.

- حازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها عملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال، واشتُهرت كصوت إذاعي يُجيد تقديم الأعمال الدرامية.

- قدّمت العديد من المسلسلات الإذاعية في تلك الفترة، منها: "أدهم الشرقاوي، أبو الحسن العبيط، الأستاذ حلياط، المليونير الفقير، والعسل المُرّ" وغيرها.

- في بداية مشوارها عملت لسنوات بصوتها فقط في اﻹذاعة ولم تستطع العمل في السينما بسبب رفض عائلتها، حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.

- قال نور الدمرداش خلال لقاء قديم لهما في برنامج "نجوم على العرش"، إنه حينما ذهب لخطبتها اشترط عليه والدها ألا تعمل معه في الفن وتظل صوت إذاعي فقط، وقبّل هذا الشرط، حتى وجد أن لديها كبت فني شديد، فأصرّ وزوجته بعدما أنجبت نجليهما "شريف ومعتز" على أن تشارك في أعمال مسرحية، رغم أن والدها وأهلها قابلوا ذلك بالرفض، وحينما جاء التليفزيون انتقلت له بعدما تغيّرت نظرة أهلها للفن.

- مشاركتها في مسرحية "العيال كبرت" عام 1979، خلّدت اسمها الفني خلود المسرحية التي تُعد أحد أهم الأعمال الكوميدية في تاريخ المسرح المصري، والمفارقة أن الفنانة نبيلة السيد كانت تؤدي الدور قبلها واستمرت في تقديمه 3 سنوات، ثم اعتذرت عنه لتحل محلها كريمة مختار ويتم تسجيل المسرحية ببطولتها.

- أول أعمالها في السينما كان فيلم "المستحيل" مع النجوم: محمد عبد الوهاب، نادية لطفي، وكمال الشناوي، عام 1965.

- شاركت في بطولة العديد من الأفلام بشخصية "الأم" بكافة تنويعاتها، وقدّمت هذا الدور في أعمال منها: "يا رب ولد، عريس لفاطمة، رجل فقد عقله، الحفيد، الفرح، ساعة ونص" وغيرها.

- كما أدت كذلك شخصية "الأم" في الدراما التليفزيونية، ومن أبرز مسلسلاتها: "يتربى في عزو، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة" وغيرها.

- حصلت كريمة مختار عن دورها في "يتربى في عزو" على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الثالث عشر عام 2007، ودرع التكريم من مهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2008، كما أن اسم الشخصية "ماما نونا" انضم إلى قائمة الألقاب التي تحملها.

- استغلت الدولة نجاحها في أدوار الأم ومنذ بداية التسعينيات قدّمت إعلانات توعوية لمكافحة مرض الجفاف لدى الأطفال، وظلت هذه الحملة الإعلانية تذاع لسنوات.

- شهد عام 2014 آخر أعمالها من خلال المشاركة في 3 مسلسلات، وهي: "المرافعة، دلع بنات، وكيد الحموات".

- في حوارها الوحيد الذي جمعها بابنها الإعلامي معتز الدمرداش، تحدثت عن الموت في برنامج "90 دقيقة" قائلةً عن مشهد وفاتها في مسلسل "يتربى في عزو": "أنا كنت حاسة إني طايرة، الوفاة بتهزني شوية، الموت هيمرّ علينا كلنا عاجلا أو آجلا، الموت علينا حق كلنا، لازم الكل يحس إننا لازم نبقى مع بعض كويسين، الابن لازم يفهم أنه هيجي يوم يتمنى رجوع أمه أو أبوه ساعة، حسوا بقيمة الحاجة اللي في إيديكم".

- آخر كلماتها لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي قبل وفاتها بـ4 أيام، قالت فيها: "لقد أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني".