الحلفاوي يجيب.. أحمد زكي أم محمود المليجي أكثر تقمصًا للأدوار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أن الفنان الراحل أحمد زكي يُعد أكثر تقمصًا للأدوار من الفنان الراحل محمود المليجي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أحمد زكي .. المليجي له سحره الخاص الملازم له والذي يمتعنا حتى عندما يتكرر في مختلف الأدوار".

جاء ذلك ردًا منه على أحد متابعيه عبر تويتر، وجه له سؤالاً، قال فيه: "الراحل محمود المليجي والراحل أحمد زكي، مين أكثر تقمص للشخصية يا قبطان؟".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول" بطولة فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.