16 معلومة عن السيد البدير.. فقد نجله في حرب أكتوبر والآخر اغتاله الموساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حلت أمس الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان والسيناريست والمخرج السيد البدير، إذ أنه ولد في يوم 11 يناير عام 1915.

"الخليج 365" يرصد لكم في السطور التالية معلومات عن السيد البدير:

- من مواليد قرية "أبو شقوق" بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

- في عام 1932 التحق بكلية الطب البيطري، وبعد نحو 50 يوما فقط تركها من أجل الفن.

- كانت أولى تجاربه الفنية على المسرح المدرسي من خلال مسرحية "الناصر صلاح الدين ومملكة أورشليم".

- كانت بدايته الاحترافية من خلال تأليف فيلم "تيتاوونج" عام 1937.

- أول أعماله في السينما فيلم "وحيدة" في العام 1944.

- توالت أعماله بعدها ما بين التأليف والتمثيل ومن أبرزها: "جعلوني مجرما، الماضي المجهول، النائب العام، تحيا الرجالة، حميدو" وغيرها.

- شهرته الحقيقية تحققت عند تقديمه دور "عبد الموجود ابن عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلي" والتي قدّمها في عدة أفلام منها: "خد الجميل، خبر أبيض، حضرة المحترم، لسانك حصانك، بنت البلد" وغيرها.

- أثرى الحياة الفنية كمؤلف، ومن أهم كتاباته السينمائية أفلام "بياعة الخبز، جعلوني مجرما، فتوات الحسينية، شباب امرأة، رصيف نمرة 5" وغيرها.

- تجربته اﻹخراجية بدأت في المسرح من خلال مسرحية "صاحب الجلالة" عام 1955، وتوالت أعماله الإخراجية بعدها ومن أبرزها: "سكر هانم، المجد، أم رتيبة، ليلة رهيبة، نصف عذراء، حب وخيانة، كهرمانة، الزوجة العذراء، وغلطة حبيبي" وغيرها.

- دخل عدد من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها "شباب إمرأة"، "رصيف نمرة 5".

- ترأس مسرح دار الأوبرا المصرية، وروى كواليس ذلك في لقاء له ببرنامج "ساعة زمان" مع إيمان العمدة، إن الفنان سليمان نجيب، مدير دار الأوبرا في هذا الوقت، انتدبه للعمل مساعد مدير لمسرح الأوبرا، مع الفرق الأجنبية، التي تحيي مواسمها على مسرح دار الأوبرا، واكتسب منهم الكثير من فنون المسرح، حتى أصبح رئيسا لمسرح دار الأوبرا، مضيفا أنه وقع عقد شامل للإذاعة يقوم بموجبه بالتأليف والتمثيل والإخراج نظير مبلغ وقدره 150 جنيها.

- اختتم مشواره الوظيفي بمنصب رئيس مؤسسة السينما والمسرح، وحصل على وسام الجمهورية عام 1957، وجائزة الدولة التقديرية عام 1977، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1986.

- تردد أنه وقع خلافا كبيرا بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين أدى لمسح الأول تراث الثاني المسرحي، وقالت السيدة سامية شاهين، زوجة ابن "سُمعة"، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن ما يثار حول قيام السيد بدير بمسح مسرحيات وأعمال إسماعيل ياسين، هو محض افتراءات، فقد قام بمسح تراث إسماعيل ياسين المسرحي مسؤول كبير بالتليفزيون، ولم يتبق سوى مشهدين فقط من أحد أعماله.

- تزوج الفنان سيد بدير مرتين خلال حياته، المرة الأولى من ابنة عمه التي أنجب منها أولاده الخمسة، ومنهم العالم سعيد بدير الذي ولد في 4 يناير 1949، وهو عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي، وتوفي في 14 يوليو 1989 بالإسكندرية في واقعة يصفها الكثيرون أنها عملية اغتيال من قبل الموساد.

- تزوج السيد بدير في المرة الثانية من المطربة شريفة فاضل في بداية حياتها الفنية وأنجب منها ولدين "سيد وسامي"، واستشهد "سامي" في حرب أكتوبر 1973، وهو الذي غنّت له والدته أغنيتها الشهيرة "أم البطل".

- توفي في 30 أغسطس 1986 عن عمر يناهز 71 عاما.