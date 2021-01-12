بالفيديو – نداء من ميريام فارس وابنها جايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 9:29 صباحًا

بعدما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل جنوني، طالب عدد كبير من الفنانين اللبنانيين البقاء في المنازل وعدم الاستهتار بموضوع فيروس كورونا.

بدورها، نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو عبر صفحتها الخاصة على تطبيق إنستغرام طلبت من خلاله من متابعيها الالتزام بالحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان.

وكان لإبنها جايدن مداخلة عندما توجهت لجمهورها البقاء في المنزل من أجل أهلهم.

وقالت ميريام: “أرجوكم خليكم في البيت، إذا مش كرمالكم كرمال أهلكم.” ورد جايدن قائلاً: “وماما وبابا”.

يذكر أن الفيروس بات يفتك بعدد كبير من الممثلين والإعلاميين والفنانين بعد ارتفاع عدد المصابين.

ولم يعد هناك أسرة في المستشفيات لاستقبال المرضى، كما وأنه يدخل لبنان على الإقفال العام الخميس المقبل لمحاولة التخفيف من العبء على المستشفيات.