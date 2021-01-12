ناجي الأسطا يرد على المنتقدين: أنا رحت عملت شغلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أصيب الفنان اللبناني ناجي الأسطا بفيروس كورونا منذ أيام، وقد أعلن عن الإصابة في تغريدة عبر “تويتر”.

وقد نقل الى مستشفى في زحلة بعد تدهور صحته. وقال انه يعاني من إلتهاب في الرئتين مما استدعى وضعه على جهاز للاوكسيجين بانتظار تحسن وضعه.

وتابع ناجي مشيرا الى انه سيخضع اليوم الى فحوصات طبية وتحديداً صورة لمنطقة الصدر ويتأمل ان يظهر تحسن في الالتهاب الذي يعاني منه جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطمأن الأسطا محبيه على وضعه الصحي، بعد إعلانه إصابته بالفيروس​، وقال: “أشعر بتحسن والحمدلله، عشت يومين كانت حرارتي عالية جداً وشعرت بالتعب”.

ورداً على من إنتقد إحيائه حفل ليلة رأس السنة، وإعتباره السبب بإصابته بالفيروس، قال ناجي: “أقول للناس الذين إنتقدوا وشمتوا بإحيائي لحفل ليلة رأس السنة (عيب)، أنا بالنهاية رحت عملت شغلي وبالأمكنة التي كنت بها أخذوا إجراءات مشددة جداً، لكن اليوم التالي من ليلة رأس السنة كان لدي عزيمة على العشاء بمنزل، والعدوى إنتقلت لي من شقيقي، وليس من ليلة رأس السنة. حين اقرأ بعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي اقول عيب فالفيروس سريع الانتقال، وحتى لو أخذنا الإحتياطات قد نتعرض للإصابة به”.