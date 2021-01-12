ليلى فوزي.. صور نادرة من حياة "جميلة الجميلات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتل الفنانة المصرية ليلى فوزي مقدمة قائمة جميلات السينما، منحها القدر ملامح شديدة الخصوصية، وقدرة رائعة للعبور إلى القلوب.

وفي ذكري رحيلها عن الحياة والتي توافق 12 يناير، ترصد ”الخليج 365” مجموعة من الصور النادرة التي تكشف عن تحولات في حياة الفنانة الراحلة، صاحبة لقب "فرجينيا.. جميلة الجميلات".



ولدت ليلى محمد فوزي إبراهيم في 20 أكتوبر 1918، لأب مصري كان يعمل بتجارة الأقمشة، وأم من أسرة تركية ثرية.





بدأت ليلى فوزي مسيرتها الفنية عام 1941، إذ شاركت بدور صغير في فيلم بعنوان "مصنع الزوجات"، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية، ويضم سجلها الفني ما يقرب من 85 فيلما و40 مسلسلا.

برعت "جميلة الجميلات" في تقديم دور المرأة الأرستقراطية، وصاحبة الأصول العريقة، ومن أهم وأبرز أعمالها: "الناصر صلاح الدين" إنتاج 1963، و"ضربة شمس" أمام نور الشريف إنتاج عام 1980.





تزوجت ليلي فوزي 3 مرات، الأولي من الفنان عزيز عثمان وكان يكبرها بـ15 عاما، تم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة، وتزوجت من الفنان أنور وجدي، ولم تستمر معه سوى 9 أشهر، إذ كان يعاني من مرض مزمن ورحل عن الحياة.





وكانت تجربة الزواج الثالثة من الإذاعي الكبير جلال معوض، ودائما ما كانت ليلي فوزي تقول إن سعادتها لم تكتمل في حياتها الزوجية.

وفي 12 يناير 2005، رحلت عن الحياة، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.







