أجور أبطال "لن أعيش في جلباب أبي".. مبالغ صادمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" نجوم مسلسل" لن أعيش في جلباب أبي" من إنتاج عام 1996.

شارك في الحلقة الفنان محمد رياض، والفنانات وفاء صادق، وناهد رشدي، ومنال سلامة، وخلال الحلقة سألت مقدمة البرنامج الضيوف عن أجورهم في هذا العمل الضخم، والذي بات من كنوز الدراما العربية.



قال محمد رياض إنه تقاضي 6500 جنيه، وأكدت ناهد رشدي أن أجرها عن العمل بلغ 8000 جنيه، أما منال سلامة فأكدت أنها تقاضت 4500 جنيه، فيما حصلت وفاء صادق على 7000 جنيه.





وكشف مصطفى محرم مؤلف سيناريو وحوار المسلسل أنه حصل على 3000 جنيه في الحلقة الواحدة، لأنه كان قادم من السينما إلى التليفزيون .

وتحدثت الفنانة ناهد رشدي عن الفنان الراحل نور الشريف بطل المسلسل قائلة: "كان مثالا للالتزام، وكان يصل يوميا إلى مكان التصوير قبل الجميع ويلبس الجلباب، ويستعد للتصوير".

وقالت وفاء صادق إن نور الشريف كان يعطيهم من خبرته الكثير، ويقف في مشاهد ليس موجودا بها حتى يراقب أدائهم ويوجههم.







