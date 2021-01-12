رامي صبري يُغني "شكرا".. ويشعل الأزمة مع عزيز الشافعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجدد الصدام بين الملحن المصري عزيز الشافعي والمطرب رامي صبري، بعدما طرح الأخير أغنية "شكرا" بصوته عبر موقع يوتيوب.

تصرف رامي صبري أغضب الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي تطوع للدفاع عن الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "هو ازاي رامي صبري يحط صوته على أغنيه مش بتاعته.. أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".



وتابع: "أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة، ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع.. هي مش سويقة".





عزيز الشافعي، ملحن الأغنية، أعاد نشر ما كتبه أيمن بهجت قمر عبر "فيسبوك" وأرفقه بتعليق قال فيه: "الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي واحترامي، بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة و تحترم الأصول".





وتابع منتقدا: "طلعنا كلنا على المسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا بالزور، واضطرينا نطلع وندافع عن نفسنا، ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس، وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي".

يذكر أن أغنية "شكرا" قدمها عمرو دياب في ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، ووجه رامي صبري، اتهاما لعزيز الشافعي بأنه باع الأغنية لـ"الهضبة" رغم الاتفاق عليها، وقرر عدم التعاون معه مجددا.