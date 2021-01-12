شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تحتفل بعيد ميلاد والدها: ربنا يديك الصحة يا كابتن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفلت الفنانة هند عبد الحليم بعيد ميلاد والدها أحمد عبد الحليم لاعب نادي الزمالك السابق وهو أحد نجوم الجيل الذهبي للقلعة البيضاء، حيث نشرت صورة لها معه بحفل زفافها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" كل سنة و حضرتك طيب يا بابا ربنا يخليك لينا و يديك الصحة يا كابتن مصر".



هند عبد الحليم

وكانت الفنانة هند عبد الحليم احتفلت شهر أغسطس الماضي بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.



هند ووالدها أحمد عبد الحليم

وشاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من حفل زفافها، معلقة عليها :"كان نفسنا ناس كتير اوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين ان القوانين دلوقتي في الاماكن بتسمح بنسبة او عدد معين عشان الكورونا. لولا كده كان زمان كل اصحابنا و حبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 5"، حيث قدمت "هند" دور إحدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

"حكايات بنات 5" بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، مروة أنور، مى حسين وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.