شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تكشف كواليس تصوير مشاهد القطة: رفضت الدوبليرة وأعدناه 7 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365 إنها رفضت الاستعانة بدوبليرة في تصوير مشاهد Cat woman ، بمسلسل اللعبة ليفل الوحش، مضيفة أنها قامت بإعادة تصوير اللقطة حوالي 6 أو 7 مرات إلي أن أجادتها، مشيرة إلي أن العمل بالكامل تتوقع له نجاحا كبيرا خاصة وأن السيناريو جيد ومكتوب بطريقة كوميدية والإمكانيات الإنتاجية جيدة جدا.

وشاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس مسلسل "اللعبة 2"، وظهرت في الفيديو وهي تؤدي مشهد صعب خلال ربطها في الهواء بدون الاستعانة بدوبلير بديلاً عنها، وعلقت عليه قائلة: "رانيا يوسف بدون دوبلير، Cat woman، من كواليس مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش، قريبًا".

وكانت الفنانة رانيا يوسف استأنفت تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.