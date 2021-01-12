شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مفيد فوزي تكشف آخر تطورات حالة والدها الصحية: ننتظر نتيجة المسحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية حنان مفيد فوزي، استقرار حالة والدها الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة لـ"الخليج 365"، أن مفيد فوزي يعاني فقط من أعراض "كحة"، حيث إنه أصيب بالفيروس اللعين منذ 17 يومًا، ومن المقرر أن يجرى المسحة الثانية اليوم الثلاثاء متمنية من الله أن يستكمل شفاءه على خير.

حنان مفيد فوزي تدعو بالشفاء لوالدها

وتابعت حنان قائلة: لجأت إلى الله في محنة والدى، وأتضرع له كل يوم حتى يتم شفاؤه، ولدى ثقة كبيرة في الله وسيتم شفاء والدى وستكون المسحة الثانية سلبية بثقتى في الله، مؤكدة أنها سلمت حالة والدها في يد الله فقط وليس الأطباء.

مفيد فوزي فى العزل المنزلى

مفيد فوزى يخضع حاليًا لبروتوكول علاج في منزله، وتتابع حالته ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزى، حيث تحرص حنان على الدقة في مواعيد الأدوية ومراعاة والدها في كل تفصيله.

وتمنى المغردون على صفحات السوشيال ميديا، له السلامة خاصة أن مفيد فوزى واحد من نجوم الإعلام على مدار سنوات طويلة، قدم فيها العديد من البرامج التي واجه من خلالها العديد من نجوم الفن والسياسة وغيرهم، فضلاً عن أنه أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصرى.