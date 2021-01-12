شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا يبقى موبايلك مع زوجتك 14 يوما.. هانى رمزى ينصح بضرورة ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الفنان هانى رمزى متابعيه على موقع "إنستجرام"، على ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا والإصابة به، وذلك بطريقة كوميدية، حيث أكد أن خطر الإصابة بكورونا لا يتضمن فقط أعراض الفيروس والخضوع للعزل المنزلى، وإنما يتعلق الأمر بما هو أخطر من وجهة نظره، حيث سيقع الموبايل فى يد الزوجة.

وكتب عبر "إنستجرام": "هل تعلم أنه بمجرد دخولك إلى العناية الفائقة بسبب covid 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يوماً؟ ارتدى كمامة".

هانى رمزى على انستجرام

من ناحية أخرى كشف النجم هانى رمزى عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء، وما يدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.

وأكد النجم هانى رمزى فى ندوة ”الخليج 365” مؤخرا أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى"، كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفا: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وتسلم درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى رمزى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.