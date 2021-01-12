فن ومشاهير

خاص| المخرج عادل أديب يُعلن عدم ظهوره إعلاميًا بشكل نهائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن المخرج عادل أديب، عدم ظهوره إعلاميًا بشكل نهائي في أي وسيلة إعلامية.
وأضاف أديب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيلتزم الصمت الإعلامي بعد الإحتفال بتوقيع كتابيه "قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" و"أحلامي" بمعرض الكتاب، لأسباب خاصة به.

ويكشف أديب، في الكتابين عن أعماله التي ألفها في هيئة معالجات درامية مفصلة ولم يستطع إخراجها.

يذكر أن، الشركة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الجديد "باربروس" وقع اختيارها على المخرج المصري عادل أديب، لتولي مهمة إخراج جزء المعارك والجرافيكس بالمسلسل. وقال أديب، لـ"الخليج 365"، إن الجهة المنتجة للعمل تحدثت معه كمخرج متخصص في المعارك والجرافيكس، لتولي هذه المهمة في أحداثه، وأنه أبدى موافقة مبدئية على العمل بعد قراءته والتأكد أنه بعيد عن أي سياسة، مضيفًا أن المسلسل يخوض بطولته النجم التركي إنجين ألتان دوزيتان بطل مسلسل "قيامة ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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