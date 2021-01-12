محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت قناة CBC ، الإعلان التشويقي لمسلسل "في بيتنا روبوت"، المقرر عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهر في الإعلان التشويقي، زواج الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من المنتج هشام جمال، و(حلاقة) شيماء سيف لشعرها، وظهور كل أبطال المسلسل ناهد السباعي وعمرو وهبة وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن (توتا) وهشام ماجد وأوس أوس وشيرين.

مسلسل"في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور قصة العمل حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسا على عقب في إطار كوميدي، من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.