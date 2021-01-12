شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: أطرح أغنية جديدة بعنوان "بحب معاك" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي، علي تلفزيون الخليج 365:"أنا والمخرج اللبناني نضال هاني نعمل سويا منذ فترة وحققنا نجاحات كتيرة، ولما بيبقي في أي أغنية جديدة بنقعد وبسمعه الأغنية ونتناقش هنصورها أزاي وأيه الشكل اللي هظهر بيه ومهم أن الموضوع يبقي مختلف في الشكل والمحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة".

وأضافت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي: "هطرح خلال أيام أغنية رومانسية جدا بعنوان "بحب معاك"، وإن شاء الله هيبقي في أغنية تانية في فبراير وهتكون مختلفة وجريئة".

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، والتي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.