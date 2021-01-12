محمد الفلاح - أبرز أفلام الأكشن المتوقع عرضها في 2021

الثلاثاء 12 يناير 2021

مع تزايد احتمالية انتهاء الحظر قريبا، وفتح أبواب دور العرض السينمائية لاستقبال الجمهور من جديد، يبدو عام 2021 مشرقا سينمائيا.



عشاق السينما أمام عام حافل فنيا، بعد تأجيل كثير من شركات الإنتاج أفلامها الضخمة إلى عام 2021، خشية من تراجع الإيرادات في حالة طرحها خلال جائحة كورونا.

واستعرض موقع "إسكواير" الأمريكي، أبرز أفلام الأكشن الضخمة التي تصدر في 2021.

1- Morbius

فيلم "موبيوس"، للنجم جاريد ليتو، يتناول تحول عالم إلى مصاص دماء ذي قوى خارقة، بعد تعرضه لتجربة معملية خاطئة، ومن المتوقع طرح الفيلم في 19 مارس/أذار.

2- No Time to Die

فيلم "لا وقت للموت"، بطولة دانيال كريج ورامي مالك، ويصدر 2 أبريل/نيسان المقبل، ويتناول الفيلم عودة العميل جيمس بوند من اعتزاله للقيام بعملية أخيرة ومساعدة صديقه لإنقاذ البشرية من خطر نووي.

3- Black Widow

فيلم "بلاك ويدو"، بطولة سكارليت جوهانسون، ويصدر 7 مايو/أيار، ويتناول الفيلم حياة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها إلى فريق أفنجرز، وتحولها إلى البطلة الخارقة بلاك ويدو.

4- Fast & Furious 9

فيلم "فاست أند فيوريس 9"، يصدر 28 مايو/أيار، وهو من بطولة جون سينا وفن ديزل، ويتناول مواجهة جديدة بين فريق فاست أند فيوريس وشقيق دومنيك، جاكوب (جون سينا).

5- Top Gun: Maverick

فيلم "توب جن: مفريك"، يصدر 2 يوليو/تموز، وهو من بطولة النجم توم كروز، ويتناول عودة الطيار مفريك في مغامرة جديدة بعد أكثر من عشرين عامًا.

6- The Suicide Squad

فيلم "الفرقة الانتحارية 2"، بطولة ويل سميث ومارجوت روبي ويطرح 6 أغسطس/آب،يتناول الفيلم مجموعة من الأشرار يتحالفون لتكوين فريق خارق في محاولة لتكفير ذنوب الماضي.

7- The Matrix 4

فيلم "ذا ماتريكس 4"، بطولة كيانو ريفز ولم يتحدد بعد موعد صدوره، ويستكمل الفيلم أحداث سلسلة الخيال العلمي الشهيرة بعد ما يقرب من 20 عامًا على طرح الجزء الثالث.