شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم مع سليم سحاب فى حفل غنائى بالأوبرا.. 21 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك فى تمام الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 21 ينابر ، ومن المقرر أن يحييها كل من ريهام عبد الحكيم، وأحمد عبد الكريم ، وسناء نبيل، وصول محمد ظهير.

وفى الحفل سيتم عزف عدد مميز من المقطوعات الموسيقية لأغانى "حقابلة بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك ايه لـ كمال الطويل ، جبار - الاسمراني لمحمد الموجي إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.

يذكر أن طرحت ريهام عبد الحكيم مؤخرًا أغنتين على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأولى وطنية بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، والثانية بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.