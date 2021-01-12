شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام يشارك في مسلسلين خلال موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الشاب معتز هشام في أحداث مسلسل "الملك" الذى يخوض به النجم عمرو يوسف السباق الرمضانى المقبل ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويجسد معتز أحد الأدوار المهمة فى العمل.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وآخرين .

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

من ناحية أخرى يشارك معتز في مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدورإرهابى والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال .

"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان قبل الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.