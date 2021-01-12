مي عمر توجه رسالة لأكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مي عمر، على توجيه رسالة للفنان أكرم حسني، الذي يجسد شخصية الموسيقار أشرف جبنة خلال أحداث المسلسل "لؤلؤ"، الذي يعرض على شبكة قنوات ON .

ونشرت مي، صورة تجمعهما من الكواليس، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخويا وصديقي الموسيقار أشرف جبنة، نورت المسلسل يا موسيقار".

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.