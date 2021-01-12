نبيل الحلفاوي: "لا أتعامل مع الفن كمهنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على سؤال وجه له من قبل أحد متابعيه، بأن أداءه مع الفنان يحيى الفخراني يكون مختلفًا عن أي أعمال أخرى.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أنا أصلاً.. لا أتعامل مع الفن كمهنة.. معايير أدائي واحدة ليس في كل الأدوار فحسب بل حتى في كل لقطة.. أعطيها نفس الأهمية، وكأنها اللقطة الوحيدة لي في العمل".

وكان أحد متابعي الحلفاوي، وجه سؤالاً له، جاء فيه: "ليه يا قبطان لما بتكون مع الفخراني، بيكون أداءك مختلف عن أعمالك الأخرى بتكون مهني أكتر؟".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.