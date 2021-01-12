مجدي صبحي يعلن شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب: "أشكر الله أولا وأخيراً على نعمة الشفاء من كورونا اللعين، بعد صراع مع المرض لمدة ٢٠ يوم عذاب، أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة"

وتابع: "أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي، الفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة، أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية "

وأضاف: "أشكر دكتور أشرف زكي، أشكر دكتور طارق مدير مستشفي العجوزة، أشكر دكتور عصام أشكر الصحفية الكبيرة سحر صلاح الدين بجريدة الجمهورية على شعور نادر من إنسانة وفية مخلصة وهي أم بنتي".

واستكمل: "أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا، أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري على الفيس بوك، تمام الشفاء بعد أن كنت أرى الموت يوميا، وعذاب جسدي منقطع النظير".

واختتم: "أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالى، أشكركم مرة أخرى ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة 20 يوم، الحمد لله"

وكان الفنان مجدي صبحي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، لينقل بعدها للمستشفى