فيديو| الفيشاوي يطرح برومو فيلمه الجديد"30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "30 مارس" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تفتكروا إيه هيحصل في ٣٠ مارس".

وظهر في البرومو ، ورقة نتيجة بنفس التاريخ الذي يحمله اسم العمل، واقتصر البرومو على ظهور الفيشاوي ودينا الشربيني فقط، كما ظهر "الفيشاوي" مصابا بحالة من الهلع.

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه في إطار من الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

العمل يخوض بطولته أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللي كريم.