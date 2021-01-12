شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" يكشفون عن أجورهم فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، خلال لقائهم فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، عن أجورهم التي حصلوا عليها في العمل، حيث قال: "الفنان محمد رياض خدت 6 آلاف ونصف، ثم قالت الفنانة ناهد رشدى كنت الكبيرة خدت 8 آلاف، أما الفنانة وفاء صادق قالت حصلت على 7 آلاف، وقالت الفنانة منال سلامة أنا خدت 4 ونصف، فيما قال الكاتب مصطفى محرم الحلقة كانت بـ3 آلاف جنيه".

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينة "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات هن: سنية وبهيرة ونفيسة ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.