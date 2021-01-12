شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يستأنف عرض المسرحية الكوميدية "ريسايكل "عن إعادة تدوير الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف مسرح الطليعة العرض الكوميدي "ريسايكل" بعد انتهاء المهرجان القومي للمسرح المصري، إذ يعرض حاليا في الساعة السابعة مساء بنصف طاقة المسرح التزاما بالتباعد والإجراءات الاحترازية .



العرض المسرحي ريسايكل

العرض يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير .

العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، وقام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.