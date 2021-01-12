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كورونا يصيب الإعلامي المصري مفيد فوزي

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محمد الفلاح - كورونا يصيب الإعلامي المصري مفيد فوزي

الثلاثاء 12 يناير 2021

أصيب الإعلامي المصري مفيد فوزي (87 عاما) بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت الإعلامية حنان مفيد فوزي، الاثنين، أن والدها أجرى مسحة تأكد من خلالها إصابته بالفيروس منذ أسبوعين.

 

وأكدت أن حالته مستقرة إلى حد ما، وملتزم بالبروتوكول العلاجي الذى نصح به الطبيب المعالج.

 

وتابعت أن والدها يخضع لبروتوكول علاج في منزله، وأنها تتابع حالته وتحرص على الدقة في مواعيد الأدوية ومراعاة والدها في كل تفصيلة.

 

وقالت إنه سيجري المسحة الجديدة خلال يومين على أقصى تقدير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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