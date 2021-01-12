محمد الفلاح - يسرا تدخل مرحلة الأمان مع كورونا.. ووائل الإبراشي يحتاج لبعض الوقت

الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الصحية، سلبية مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم.



وأوضح "تاج الدين" أن الإعلامى وائل الإبراشى لا يزال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت، متمنيا له الشفاء.

وعن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قد يكون الفيروس مات وغير معدي ولكن بقاياه في الجهاز التنفسى وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت".

وأوضح أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك جدول زمنى للقاحات، حيث بدأت الوزارة تعد مراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.

وأشار، إلى عدم وجود جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم والمصادر ستكون متعددة.