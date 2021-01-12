شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ ليوناردو دى كابريو من تصوير Don't Look Up خلال مشهد شغب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم ليوناردو دى كابريو خلال أحدث صور له من تصوير فيلمه الجديد Don't Look Up، والذى يحظى باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام خاصة أن الفيلم يشارك به ليوناردو مع النجمة جينيفر لورانس، ومؤخراً التقطت صور لليوناردو أثناء وجوده أمام النيران أثناء اشعالها في أحد البيوت وفقاً لموقع الديلى ميل في إشارة إلى أحداث شغب يشهدها العمل.



مشهد ليوناردو دى كابريو

وعاد الفنان ليوناردو دى كابريو مرة أخرى إلى تصوير فيلمه الجديد مع جينيفر لورانس Don't Look Up، وذلك بعدما حصلا على أجازة بسبب احتفالات العام الجديد خلال الأيام الماضية، قبل عودتهما مرة أخرى وفقاً لموقع hollywoodlife حيث أكد خلال تقرير أن ابطال الفيلم عادوا لتصوير مشاهدهم داخل ولاية بوسطن.



ليوناردو دى كابريو

حيث تم رصد ليوناردو باللوك الجديد له خلال الفيلم الذى يلعب فيه دور عالم فلك، في حين حرصت جينيفر لورانس على أن تلتزم بإجراءات الحجر الصحى بواسطة الفيس شيلد.

وكان ليوناردو دى كابريو حرص على الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على علاقته مع صديقته كاميلا مورنو، حينما غادر موقع تصوير فيلمه الجديد نهاية العام الماضى وسافر إلى لوس أنجلوس للاحتفال مع كاميلا بتلك المناسبة.

على صعيد آخر يحاول النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس، مسابقة الزمن أثناء تصوير فيلمهما Don't Look Up، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، وقد ظهر الثنائى معاً فى صور لهما من كواليس الفيلم عبر تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أثناء تواجدهما على متن حاملة طائرات، وذلك خلال استعدادهما لتصوير مشهد على سفينة حربية بحرية ضخمة.