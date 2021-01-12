شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لنيكى ميناج بصحبة صديقتها بلاك شاينا..ماذا قال الجمهور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربط الصداقة بين النجمة العالمية نيكى ميناج وصديقتها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بلاك شاينا وذلك منذ سنوات طويلة، إلا أن ميناج البالغة من العمر (38 عامًا) قررت أن تكشف عن صورة أحدث لقاء جمعهما.



نيكي ميناج و بلاك شاينا نيكي ميناج و بلاك شاينا

نشرت نيكى ميناج صورة جديدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 126 مليون شخص، والصورة التقطتها ميناج بطريقة الـ"SELFIE" وكان بصحبتها بلاك شاينا، حيث جاءت الكثير من التعليقات لتؤكد أن ظهورهما معًا يزيدهن بريقًا، فى حين جاءت تعليقات أخرى تعلن أنها تتمنى أن تتعاون النجمتين معا.

يذكر أن نيكى ميناج أثارت ضجة كبيرة على المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن كشفت عن الصور الأولى لمولودها وذلك بعد مرور ثلاث أشهر من ولادته، وكان مولود ميناج يجلس على كرسى باللون الأبيض، والصور أظهرت أن مولود نيكى ميناج أصبح من ايقونات الموضة وذلك بعد ظهوره مرتديا ملابس من أهم وأشهر دور الأزياء مثل "burberry" و"Versace" و"fendi" وGucci"، وغيرهم.



اشادات باطلالة النجمتين



تعليقات تشيد باطلالته النجمتين