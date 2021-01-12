شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة: كنت هعمل دور "بهيرة" فى "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منال سلامة، أنا فى الأول كنت مترشحة لدور "بهيرة" بدل وفاء صادق فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" ومضيته كمان، وجالى فى نفس الوقت مسلسل كنت شايفة وقتها أنه أهم عشان فى سفر كتير وكده، فاعتذرت على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

وأضافت منال سلامة خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للاعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، اكتشفت بعد كده انى حامل فقلتلهم فى المسلسل التانى فقالوا ده احنا لسه هانصور بعد 7 شهور الحمل هايكون ظاهر جدا، فلطمت أن المسلسلين ضاعوا، وفاجأة لقيت المنتج الفنى لمسلسل لن أعيش فى جلباب أبى" بيكلمنى وقالى انه عاوزنى فى دور "نوفا"

وتابع محمد رياض خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للاعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، مشوفتش المسلسل غير من فترة قريبة لأنى مش بحب أشوف حاجتى، ولن انسى مشهد مقابلة والدى فى الوكالة ومشهد المزاد بينى وبينه.

وتابع، بعد 25 سنة وينجح المسلس بهذا الشكل كان مفاجاة، خلانى أبص تانى على القيمة اللى ورا المسلسل، وأن التعليم كان مهم بالنسبة لعبد الغفور البرعى رغم انه غير متعلم، ورحلة صعود انسان شريف من تحت الصفر وقدر يوصل.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.























