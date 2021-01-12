شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة للنجم العالمى مينا مسعود برفقة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة النجم مينا مسعود برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يتواجد في القاهرة لتصوير فيلمه الجديد "فى عز الضهر".



مينا مسعود ووزيرة الهجرة

ونالت صورة النجم مينا مسعود، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط العديد من التساؤلات حول العمل الفني الجديد للنجم العالمى بعد نجاحه الكبير في فيلم علاء الدين

وكان أوضح جورج شحاتة، مدير أعمال مينا فى مصر، أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض، وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود، لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الظهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر.

فيلم "فى عز الضهر" تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وبطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمد على رزق، ومحمود حجازى، وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقى للفيلم، وظهر مينا مسعود عليه بظهره، كأنه يهرب من شىء ما.

يشار إلى أن مينا مسعود لعب دور البطولة فى فيلم علاء الدين، وحقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 600 مليون دولار، والعمل مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الأجنبي علاء الدين، الذي عُرض عام 1992، وكان من إنتاج والت ديزني، وشارك مينا بطولته ويل سميث، وناعومي سكوت، وعرض في منتصف عام 2019.