شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا بين عمرو عبد الجليل وجمال يوسف فى عيد ميلاده من كواليس "لحم غزال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كواليس مسلسل "لحم غزال"، الذى يتم تصويره حاليا في مدينة بيروت بلبنان، حالة من الكوميديا والدعابة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عمرو عبد الجليل، حيث تواجد الفنان جمال يوسف الذى حصل على هدية من عمرو عبد الجليل على عكس المعتاد في أعياد الميلاد، كما داعبه أثناء التقاط صورة تذكارية بأنه سيتواضع ويقبل الطلب وتواجد أيضًا الفنان خالد محمود.

ويواصل صناع مسلسل "لحم غزال" تصوير أحداث العمل ما بين مصر وبيروت، والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، وليد فواز، جمال يوسف أحمد خليل، مى سليم، أحمد فتحى، عارفة عبد الرسول، خالد محمود، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وكان الفنان جمال يوسف أصيب بمرض سرطان البلعوم مؤخرا، وعانى من عدم القدرة على تناول الأطعمة، وكان يكتفى بشرب السوائل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وذلك كان له أثر كبير في فقدانه الكثير من وزنه وظهوره بشكل نحيف مؤخرًا.

وانتاب الفنان جمال يوسف حالة من البكاء فرحًا بعد تلقيه خبر شفائه من مرض سرطان البلعوم، وأعرب عن سعادته وامتنانه للممرضات، بعد تحسن حالته وبدأ فى العلاج بالخضوع لـ 35 جلسة إشعاع وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية مما أدى الى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه بعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح.