شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محرم: الناس عرفت اسمى من بعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب مصطفى محرم، مشاهد مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" كلها اتخدمت أوى، وبذلت فيها جهدا كبيرا، لكن الشىء الغريب إنى مكنتش متوقع النجاح للمسلسل ده ومش عارف ليه، ومكنتش متوقع النجاح بالشكل ده فى التمثيل، وفعلا عبد الغفور ميخلفش غير دول فعلا، وبجد بعد المسلسل ده الناس عرفت اسمى.

وأضاف مصطفى محرم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، المسلسل نجح لدرجة أن الطبقة المثقفة أعجبت به، وكانت متبعاه أكتر من الطبقة الشعبية نفسها، وبالنسبة للأمثال الموجودة بالمسلسل فأنا قريت عشر كتب عن الأمثال، ولكن الأهم هو توظيفها في الوقت الصحيح.