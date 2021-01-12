شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Nickelodeon تطلب حلقات إضافية لـ اثنين من أعمالها الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب شبكة Nickelodeon المزيد من الحلقات لـ اثنين من الأعمال الكوميدية على الشبكة، وهماNickelodeon’s Unfiltered وSide Hustle، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، جددت القناة الفضائية برنامج المسابقات Nickelodeon’s Unfiltered للموسم الثاني الذي انطلق الليلة الماضية على قناة Nickelodeon، حيث يستضيف Jay Pharoah وينضم إليه ليكس لومبكين وجابرييل نيفايه جرين، والفائزة بجائزة America’s Got Talent دارسي لين كأعضاء في اللجنة.

وتحاول لجنة برنامج Nickelodeon’s Unfiltered معرفة أي من المشاهير يتنكرون خلف رسم ثلاثي الأبعاد ومغير صوت.

أما بالنسبة لـ Side Hustle ، فقد تم طلب سبع حلقات إضافية من تلك السلسلة، وبالتالى يمتد الموسم الأول من الكوميديا المكتوبة من قبل Nickelodeon إلى 20 حلقة، على أن يعود Side Hustle مع حلقات جديدة في 23 يناير الجارى.

تلعب كل من Jules LeBlanc و Jayden Bartels، دور البطولة في مسلسل الكوميديا Side Hustle، وتدور أحداث المسلسل حول تتبع الثنائي حيث يجدون طرقًا لكسب المال لاستبدال العناصر التي تضررت من الألعاب النارية.

كما وقع اختيار شركة مارفل، على الممثل أوسكار إسحاق للعب دور البطولة في السلسلة الجديدة، Moon Knight، التي ستكون من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي.

وسيقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

Moon Knight، المعروف أيضًا باسم Marc Spector، هو مرتزق لديه العديد من الشخصيات المتغيرة، كـ سائق الأجرة جيك لوكلي والمليونير المستهتر ستيفن جرانت ، الذى يستخدمهم من أجل محاربة عالم الجريمة الإجرامي بشكل أفضل، ولكن في وقت لاحق سيتم استخدامه كقناة لإله القمر المصري خونشو.

وكانت قد أعلنت التقارير من قبل عن اختيار المخرج محمد دياب من أجل إخراج مسلسل جديد عن الأبطال الخارقين سيتم عرضه على منصة "ديزنى بلس"، المسلسل يحمل اسم Moon Knigh، ولكن لم تؤكد المنصة اختيارها للمخرج أول.

ولكن أوضحت التقارير الجديدة أن شركتى Marvel و Disney + لا تزلان تبحثان عن مخرج للسلسلة، كما لم يتم تحديد تاريخ بدء الإنتاج.