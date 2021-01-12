شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة وعزاء والد الفنان بيومي فؤاد من مقابر العائلة فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تشييع جنازة والد الفنان بيومي فؤاد ، غدا الثلاثاء، حيث تقام صلاة الجنازة والعزاء على الفقيد في مقابر الأسرة بالفيوم، حسبما أكد عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

يشار إلى أن بيومى فؤاد بدأ في تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" ، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.