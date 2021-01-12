ناهد رشدى: نور الشريف كان بيجى قبلنا فى التصوير.. ووفاء صادق: كان بيعلمنا كل حاجة

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.