شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يهاجم رامى صبرى بسبب أغنية "شكرا": هى مش سويقة وأطالب بالتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر هجوما كبيرا على ما فعله المطرب رامي صبري بوضع صورته على أغنية ليست من حقه، وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وذلك على خلفية أزمة رامى صبرى مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى بخصوص أغنية "شكراً" حين طرحها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقال: "هو إزاي رامي صبري يحط صورته على أغنية مش بتاعته".

وأضاف في هجومه واستنكاره لما حصل: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. هي مش سويقة".



أيمن بهجت

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة لأغنية "شكرًا" بصوت الفنان رامي صبري، التي طرحها الهضبة عمرو دياب في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خلافات بين رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين على الأغنية.

وعلق الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مساء اليوم قائلاً: "الأغنية طالما نزلت رسمى يا شباب عادى جدا، أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها، ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تماماً بالعكس نجاح للأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة".

من ناحية أخرى أحيا السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر فى وقت سابق الذكرى الـ32 لوفاة والده الكاتب الكبير بهجت قمر، حيث غرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "اليوم الذكرى الـ32 لوفاة والدى الكاتب الكبير بهجت قمر، الفاتحة والدعاء"، وذلك قبل أيام.