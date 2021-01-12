شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتعاقد على الأغنية الدعائية لفيلم الشنطة لـ بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المنتج صفوت غطاس وتامر عبد المنعم، مع مطرب المهرجانات عمر كمال على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الموسم المقبل .



عمرو كمال وصفوت غطاس وتامر عبد المنعم

فيلم "الشنطة" تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

من ناحية أخرى يشارك الفنان بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى صور عددا من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة، ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل من: محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.