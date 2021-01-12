شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تلتقى بأولادها بعد 5 سنوات فراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها بفيديو مؤثر للحظة التقائها بأولادها في مطار القاهرة بعد خمس سنوات فراق.

ونشرت سوزان الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة".

وتابعت: "فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.