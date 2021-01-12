شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد رشدى: حسيت إنى كبيرة على دورى فى "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ناهد رشدى، أنا اشتغلت مسلسلات كتيرة جدا مع أحمد توفيق ورباب حسين باللغة العربية، وعرضوا عليا بعد كده مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، كنت حاسة انى كبيرة على الدور ده، لأن أنا وعبلة كامل سننا قريب من بعض مش بعيد، غير أن اتقال إنى بعيد فى المشاهد كتير فاشتغلت فى الأول ومكنتش مقتنعة.

وأضافت ناهد رشدى، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، مكنتش مقتنعة فى الأول وأنا عاملة سنية بالضفاير، ولكن بعد كده حسيت انى هاندم لو كنت هاعتذر عن الدور ده، وبجد عيشنا كأننا أسرة بجد مش مجرد تمثيل، وعبلة كامل فعلا حسينا انها كانت أمنا.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة عبلة كامل بائعة الكشري، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد مخلص البحيرى الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى مساعدين له، ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشر مساء.