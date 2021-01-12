شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين عن رامى صبرى: محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأزمة المثارة بين رامى صبرى من جهة وتامر حسين وعزيز الشافعى من جهة أخرى، والتي علق عليها مؤخراً الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، لن تنتهى بصورة هادئة، حيث علق الشاعر تامر حسين على بوست نشره أيمن بهجت، وهاجم فيها إقدام رامى صبرى على خطوة غناء شكراً ونزولها على السوشيال ميديا بصوته مطالباً بالتحقيق معه؛ لأننا مش في سويقة على حد وصفه.

الشاعر تامر حسين بدوره رد على الشاعر أيمن بهجت وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "أنا ذوقيا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت انه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover للأغنية بما أنها نزلت رسمى، ولكن الحقيقة انه فيه سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه وفعلاً قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج، ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر".

ثم اختتم البوست بكتابة: "حماقى وتامر حسنى حايفضلوا فى حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم ونجوم جيلهم".



تامر حسين يرد على أيمن بهجت

وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر قد شن هجوما كبيرا على ما فعله المطرب رامي صبري بوضع صورته على أغنية ليست من حقه، وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وذلك على خلفية أزمة رامى صبرى مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى بخصوص أغنية "شكراً" حين طرحها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقال: "هو إزاي رامي صبري يحط صورته على أغنية مش بتاعته".

وأضاف في هجومه واستنكاره لما حصل: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. هي مش سويقة".