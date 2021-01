شكرا لقرائتكم خبر عن مارك ويلبيرج يستعيد ذكرياته مع ابنته من أيام الطفولة احتفالا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم هوليود مارك ويلبيرج على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنته حيث نشر صورة لها من الطفولة وعلق عليها بكتابة : "عيد ميلاد سعيدى لابنتى"، وذلك بعدما شارك مارك ويلبيرج متابعيه في وقت سابق بنظام يومه الرياضى حيث يعد من أهم الممثلين حول العالم اهتماماً بلياقتهم البدنية التي ساهمت ببطولته أفلام أكشن عديدة.



مارك ويلبيرج

من ناحية أخرىسبق وارتبط النجم العالمي مارك ويليبرج الذى اعتاد على لعب أدوار الأكشن والحركة في أفلامه ببطولة فيلم جديد من إنتاج شركة نتفليكس، حيث أكدت العديد من التقارير العالمية المهتمة بصناعة السينما مثل موقع "فاريتي" أن شركة نتفليكس تخطط من أجل استغلال غياب دانيال كريج عن شخصية جيمس بوند بعد فيلم لا وقت للموت، مثلما أشار من قبل أن هذا العمل هو الأخير، والبدء في التعاقد على فيلم جديد يكون بطله هو مارك ويلبيرج الذى دخل في محادثات بالفعل مع الشركة المنتجة.



مارك مع ابنته

حيث أضافت التقارير أن الفيلم سيطرح بعنوان Our Man in New Jersey مثلما أشار التقرير الذى أكد أن الشخصية ستكون قريبة للغاية من ملامح شخصية جيمس بوند العميل السري للمخابرات البريطانية، والذى تعد سلسلة أفلامه واحدة من أهم السلاسل حول العالم في تاريخ السينما، كما أشار التقرير إلى أن مؤلف الفيلم هو واحد من أهم مؤلفى الأفلام في هوليود والذى اقترن اسمه برائعة "safe house".

وكان فيلم "لا وقت للموت" الذى يعد آخر أفلام دانيال كريج مع سلسلة جيمس بوند قد تعرض للعديد من الأزمات بداية من انسحاب مخرجه على إثر خلافات مع الشركة المنتجة ثم اندلاع حريق في الاستديو بالإضافة إلي حادث سيارة كاد أن يودي بحياة سائقها أثناء تنفيذ مشاهد أكشن، إلى جانب إصابة دانيال كريج نفسه أثناء التصوير في كاحله في التصوير، قبل أن يتم تأجيل الفيلم بدلاً من عرضه فى شهر ابريل العام الماضى بسبب كورونا الذى أوقف السينما وأغلق دورالعرض للمرة الأولي حول العالم قبل أن يتخذ قرار بعرضه العام الجارى.