شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محرم: محمود عبد العزيز كان هيبقى بطل "لن أعيش في جلباب أبى" قبل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب مصطفى محرم، في عام 1995، بدأت السينما تلفظ أنفاسها، وفى نفس الوقت اتصلت ناهد فريد شوفى بى ومعها رواية تريد تحويلها إلى مسلسل، وهى قصة لإحسان عبد القدوس اسمها "لن أعيش في جلباب أبى"، ولما قرأتها لم تشدني ومكنتش عارف أختار فيها بطل للشخصية.

وأضاف مصطفى محرم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على DMC، اتفقنا في الأول على أن بطل المسلسل هايكون محمود عبد العزيز، وعملت ملخص، وفى الوقت ده محمود انشغل في عمل تانى، فاخترنا نور الشريف، ولما قرأ الملخص قالى مش شايف دور ليا، وإن دور الواد ابنى أكبر منى، فقلتله اصبر أسبوع وبعتله أول حلقتين وتانى يوم كلمنى وقالى أيوه هو ده اللى أنا عاوزه أنا معاكم.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض ، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعي "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه في الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذي سعي لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذي تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة عبلة كامل بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته في مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد مخلص البحيري الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندي مساعدين له، ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشرة مساء.