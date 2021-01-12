شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق: عبلة كامل جابت "المحاشى" وحنان ترك جابت "ديك رومى" فى فرح سنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء صادق، لوكيشن تصوير مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" كان أصلا مزرعة فراخ والعزل بتاع لوكيشن التصوير كان بكراتين البيض، وعبلة كامل كانت جايبة فى فرح سنية "المحاشى" وحنان ترك كانت جايبة "الديك الرومى".

أضافت وفاء صادق خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، للاعلامية إسعاد يونس، سهير البارونى، كانت بتحب التوم والبصل كتير فى الأكل، فكنا كلنا بناكل ماعدا نور الشريق وأحمد توفيق، وفى يوم نمنا بسبب الأكل.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.