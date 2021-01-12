شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة: لما بروح اشترى حاجة بلاقى الناس تقولى "خلى عبد الغفور البرعى" يدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منال سلامة، وقت تصويرى لدورى فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" كنت حامل بجد وكان أخواتى فى المسلسل بيدارونى وبظهر براسى بس، ووقتها كانت عبلة كامل حسستنى إنها أمى بجد كل شوية تجيب ليا أكل ولبن، بس الحمل كان جاى بيا على نوم كتير.

وأضافت منال سلامة خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، أكتر حاجة بحس بيها أن المسلسل ناجح علطول، لما بروح أشترى حاجة ولقيتها غالية يقولى خلى عبد الغفور يدفع، سبحان الله المسلسل بيتذاع كل يوم من 25 سنة وبيلف القنوات والناس ما زالت بتتفرج عليه.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة عبلة كامل بائعة الكشري، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد مخلص البحيرى الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى مساعدين له، ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشر مساء.