شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلمات أغنية حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى عن الأغنية الدعائية للبطولة والتي يقدمها النجم تامر حسنى، حيث أبدع نجم الجيل في الأغنية التي صورت أغلب مشاهدها أعلى كوبرى تحيا مصر، وقدم من خلالها معالم مصر السياحيه وشباب وبنات مصر بشكل يليق بهم أمام العالم.

وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا..

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض..

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس..على على السقف

ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضى عالمى ضخم يعد الأول من نوعه فى مصر.

وسيقدم النجم تامر حسنى معه فى العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه هدى الشربينى لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية والكليب من إخراج أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسنى تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصرى والعالمى وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء.



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