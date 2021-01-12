شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 12.. مى عمر تعترف بنشأتها فى الملجأ وحبس والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، محاولة مجدى هلال (إدوارد) إخراج لؤلؤ (مى عمر) من حالة الحزن والاكتئاب التى دخلت فيها، ويعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، ويخبرها أن برنامجا تليفزيونيا شهيرا تواصل معه لاستضافتها فى حلقة، وتفاجئه لؤلؤ بالموافقة على الظهور فى البرنامج.

فى نفس الوقت تقابل كاميليا (نرمين الفقى) مقدم البرنامج، ويدعى محمود التميمى، وتتفق معه على الكشف عن تاريخ لؤلؤ بالكامل فى حلقته التى يستضيفها فيها، وأعطته كل المعلومات اللازمة التى لها علاقه بنشأتها ودخولها الملجأ وسجن والدتها وطبيعة عمل والدها، حتى تكسرها وتبعدها عن الساحة.

وتظهر لؤلؤ فى البرنامج ويبدأ المذيع بسؤالها عن اسمها الحقيقى، ووالدتها التى دخلت السجن لترد لؤلؤ بشكل غير متوقع وتروى الحقيقة كاملة بأنها تربت في ملجأ، وأن والدتها دخلت السجن، ودخل عم سيد والد لؤلؤ فى مداخلة، لتؤكد أنه والدها، واعترفت بأنه يعمل حاليا ساعيا فى بنك، ولكنه قبل ذلك كان يعمل فى مهنة مشينه رفضت الإفصاح عنها.

واستطاعت لؤلؤ أن تقلب الترابيزة على مخطط المذيع واتفاقه مع كاميليا، وأكدت أنها أصبح لها شأن حاليا، والدليل أن البرنامج يستضيفها ودفع لها أجر 200 ألف دولار، كل ذلك حدث وسط حسرة وغضب من كاميليا التى تتابع الحلقة وتشاهد مخططها بكسر لؤلؤ يفشل رغم كل ما قامت به.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.