شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن "الدايرة": الأحداث مليئة بالمفاجآت وكل حكاية بطل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بالنجم أحمد صلاح حسني، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسله "الدايرة" الذى يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

قال النجم أحمد صلاح حسنى، خلال الندوة الفنية في ”الخليج 365”، إن مسلسل "الدايرة" جميع أحداثه من واقع الدنيا، وأغلبها مر بها الناس في الحياة، وهو ما جعل الأحداث تلمس كل شخص، مشيرًا إلى أن الرجل سيجد حدوتة تمس كيانه ودنيته، والمرأة بوجه عام ستجد أيضًاً خلال الأحداث نفسها في موقف أو حدث يلمس حياتها أو أسرتها أو عائلتها، فضلاً عن أن الاحداث مليئة بالمفاجآت.



أحمد صلاح حسنى وقسم الفن فى الخليج 365

وأوضح حسنى، أن الجمهور سيجد نفسه بطريقة نفسية مشدود للأحداث بشكل قوى، خاصة أنه من المستحيل أن تشاهد حلقة ولم تستكمل باقى حلقات المسلسل، لاسيما أن جميع الأحداث بها تشابك وستجد نفسك مستمر في المشاهدة حتى تصل لتفاصيل كل حدوتة.



أحمد صلاح حسنى وعماد صفوت

وتابع حسنى، أن شخصية الطبيب يوسف زهران في مسلسل الدايرة، بلا شك أنها تتابع جميع من حولها بشغف كبير علمًا بأنه يتأثر بتلك الحكايات التي يستمع إليها من الحالات التي تتردد عليه، ولذلك فإن تلك الشخصية بداخلها تفاصيل مثيرة للغاية، وأبرزها أنه إنسان ومن الممكن أن يتأثر بشكل واضح من المواضيع التي يستمع إليها في أحداث المسلسل.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.